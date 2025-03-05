Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 25 Lê Đại Hành,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Liên hệ, kết nối với khách hàng, tư vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ, các chương trình đầu tư, định cư theo dữ liệu Công ty cung cấp & cá nhân sẵn có.

- Lập kế hoạch chi tiết và thực hiện việc mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo KPI đã được giao.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng có trải nghiệm tốt nhất với các sản phẩm của công ty, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Theo dõi, hỗ trợ, chăm sóc các nhà đầu tư/ khách hàng cũ để nhận các lời giới thiệu đầu tư mới tiềm năng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện và chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục liên quan.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn khác để có thể hỗ trợ xử lý hồ sơ cho khách hàng một cách nhanh chóng, tối ưu và hiệu quả nhất.

- Tham gia hỗ trợ và tổ chức các hội thảo, sự kiện do Công ty theo định kỳ.

- Thực hiện công việc trên hệ thống phần mềm quản lý CRM, và làm các báo cáo liên quan

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ngành kinh tế tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ngoại thương

- Biết cách tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng và tư vấn sản phẩm cho khách hàng lĩnh vực định cư hoặc giáo dục, BĐS, Bảo hiểm, du học.

- Tự tin trong giao tiếp, kỹ năng thuyết phục và xử lý tình huống tốt

- Yêu thích làm việc và chăm sóc khách hàng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng cạnh tranh + KPI + commission hấp dẫn

- Lương cứng không phụ thuộc vào Doanh số

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện

- Cơ hội được du lịch và làm việc với các dự án lớn của các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu

- Tự do trong ý tưởng, được chỉ dẫn và đào tạo bởi Line Manager chuyên nghiệp

- Team Building hàng năm

- Đầy đủ chế độ BHXH và các phúc lợi liên quan

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ T7, CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

