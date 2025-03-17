Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa 25T2 đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Phát triển & mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho bệnh viện, phòng khám.

Theo dõi đấu thầu, hợp đồng, báo giá, thanh toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Ưu tiên Y, Dược, Kỹ thuật y sinh…).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, năng động, có trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết bị y tế & đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng doanh số tháng/năm.

Cơ hội phát triển: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo.

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Phương

