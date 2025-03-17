Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Phương
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa 25T2 đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh.
Phát triển & mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho bệnh viện, phòng khám.
Theo dõi đấu thầu, hợp đồng, báo giá, thanh toán.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Ưu tiên Y, Dược, Kỹ thuật y sinh…).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, năng động, có trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết bị y tế & đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: Lương + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng doanh số tháng/năm.
Cơ hội phát triển: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo.
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
