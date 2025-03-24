Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 5Sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhân viên kinh doanh

Trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất động sản: Bao gồm tìm kiếm, tư vấn và chốt giao dịch với khách hàng.

Lập kế hoạch kinh doanh: Định hướng chiến lược tìm kiếm nguồn hàng & phát triển khách hàng tiềm năng.

Xây dựng & quản lý đội nhóm: Thực hiện tuyển dụng, đào tạo và dẫn dắt đội nhóm nhân viên môi giới BĐS.

Giám sát & hỗ trợ nhân viên: Theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu suất làm việc, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.

Báo cáo & đề xuất chiến lược: Cập nhật tình hình kinh doanh, đề xuất các phương án tối ưu doanh số.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm trong lĩnh vực BĐS và đã có kinh nghiệm quản lý đội nhóm (Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các sàn giao dịch BĐS hoặc có sẵn đội nhóm)

Có khả năng quản lý, đào tạo & thúc đẩy đội nhóm đạt mục tiêu doanh số.

Tự tin trong việc thương lượng với khách hàng, đối tác.

Có khả năng lập kế hoạch kinh doanh & định hướng phát triển thị trường.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 12.000.000 - 15.000.000 + hoa hồng + thưởng theo hiệu suất

Hỗ trợ công tác phí, chi phí marketing, quảng cáo, đăng tin trên các trang web bất động sản.

Được hưởng các ngày nghỉ lễ, phép năm theo quy định và tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

