Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Niro Ceramic Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 356 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc

• Nắm vững các sản phẩm và giải pháp, dịch vụ mà Công ty có thể cung cấp thông qua đào tạo và tự nghiên cứu.

• Thường xuyên liên hệ, tiếp cận, hẹn gặp các khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới tiềm năng của Công ty.

• Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của Công ty đến khách hàng.

• Thực hiện công tác tìm kiếm, tư vấn, tiếp thị, chăm sóc khách hàng là các dự án xây dựng, công ty thi công, công ty tư vấn thiết kế … nhằm đưa sản phẩm của Công ty vào các công trình, dự án.

• Giới thiệu và tiếp thị sản phẩm gạch men, gạch ốp lát đến các đối tượng trung gian gây ảnh hưởng như kiến trúc sư, tư vấn thiết kế,...

• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing, Thiết kế hoặc các ngành nghề liên quan;

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc;

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh ngành Vật liệu xây dựng.

• Đam mê và yêu thích kinh doanh.

• Có mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, nhà thầu, phòng vật tư, kiến trúc sư và bất động sản.

• Biết cách duy trì mối quan hệ với các chủ đầu tư, công ty tư vấn thiết kế…

• Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, chịu được áp lực cao trong công việc;

• Giao tiếp bằng Tiếng Anh tốt là điểm cộng, có kỹ năng chốt sale và thuyết phục khách hàng tốt.

Tại Công Ty TNHH Niro Ceramic Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; chính sách lương và phúc lợi, hoa hồng cạnh tranh;

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước;

• 14 ngày phép năm.

• Hỗ trợ cơm trưa cho nhân viên, phụ cấp xăng xe, điện thoại;

• Tham gia Bảo hiểm sức khỏe PVI.

• Du lịch hàng năm, team building, hoạt động event nội bộ sôi nổi, hấp dẫn;

• Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Niro Ceramic Việt Nam

