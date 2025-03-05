Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Parkway Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Y Tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 6 Trần Não, Khu phố 2, Thủ Đức - 422 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Quận Thủ Đức

Nhân viên kinh doanh

1. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Quản lý kênh thông tin online (Trả lời tin nhắn zalo, facebook, Gmail… ) cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty

Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc, quản lý phản hồi của khách hàng qua internet/ điện thoại; chuyển thông tin nhận được cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi kết quả của quá trình đó cho đến khi hoàn tất.

Giải đáp thắc mắc về các gói dịch vụ nha khoa và các chính sách khuyến mãi cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty qua online và qua hotline.

Phối hợp với bác sĩ, phụ tá,… trong việc chăm sóc, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại phòng khám

Phối hợp với team tư vấn và vận hành để quản lý, sắp xếp lịch hẹn khám cho khách hàng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty

Chăm sóc và duy trì quan hệ thân thiết với khách hàng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty

Chủ động liên hệ với khách hàng các dịp lễ Tết, quà tặng. Thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt và gửi ưu đãi cho khách hàng

Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ.

2. TƯ VẤN DỊCH VỤ

Tiếp đón và tư vấn khách hàng trực tiếp tại phòng khám. Giải đáp thắc mắc về các gói dịch vụ nha khoa và các chính sách khuyến mãi cho khách hàng cần tư vấn tại phòng khám.

Theo sát để hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, bảo hiểm hay các chính sách liên quan khác

Một số công việc khác theo yêu cầu của Vận hành và lãnh đạo phòng khám

Báo cáo hiệu quả công việc, đề xuất nâng cao hiệu quả công việc

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn từ Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp và trao đổi qua điện thoại tối thiểu 1 năm

Giọng nói chuẩn, truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp

Hoạt bát, có khả năng diễn đạt mạch lạc

Giao tiếp tốt qua điện thoại, có khả năng xử lý các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Thật thà, có trách nhiệm

Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-15 triệu/tháng (có thể cao hơn tuỳ năng lực)

Bao gồm Lương CB (7.5 - 9tr) + phụ cấp + thưởng

Phụ cấp ăn trưa + phụ cấp sinh hoạt (nếu có)

Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,... thưởng lương tháng thứ 13

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT

12 ngày nghỉ phép/ năm + 3 ngày nghỉ ốm/ năm. Nghỉ lễ, Tết theo quy định

Chính sách giảm giá khi nhân viên và người thân sử dụng dịch vụ tại Parkway

Tham gia các buổi training nội bộ, các khóa học để được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và cách tư duy

Luôn được lắng nghe, tư vấn và đồng hành để hoàn thiện và phát triển hơn trong công việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển

