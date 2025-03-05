Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX – TM NỘI THẤT ANT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 297/28/7A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo, Youtube và kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendo, Tik tok, GG...

Tư vấn, Chốt đơn hàng online.

Chuẩn bị đơn hàng, phối hợp với dịch vụ vận chuyển gửi hàng hoá cho khách

Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.

Cung cấp trải nghiệm mua hàng tuyệt vời cho khách hàng online.

Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới Tính: Nữ - Độ tuổi: 22 - 28

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, yêu thích bán hàng

- Có kỹ năng thuyết phục khách hàng, tự tin, linh hoạt, xử lý tình huống tốt

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, thích giao tiếp, kiên trì

Tại CÔNG TY TNHH SX – TM NỘI THẤT ANT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa, gửi xe miễn phí - Đi du lịch hằng năm..., - Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX – TM NỘI THẤT ANT

