Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX – TM NỘI THẤT ANT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SX – TM NỘI THẤT ANT
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX – TM NỘI THẤT ANT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 297/28/7A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo, Youtube và kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendo, Tik tok, GG...
Tư vấn, Chốt đơn hàng online.
Chuẩn bị đơn hàng, phối hợp với dịch vụ vận chuyển gửi hàng hoá cho khách
Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.
Cung cấp trải nghiệm mua hàng tuyệt vời cho khách hàng online.
Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới Tính: Nữ - Độ tuổi: 22 - 28
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, yêu thích bán hàng
- Có kỹ năng thuyết phục khách hàng, tự tin, linh hoạt, xử lý tình huống tốt
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, thích giao tiếp, kiên trì

Tại CÔNG TY TNHH SX – TM NỘI THẤT ANT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa, gửi xe miễn phí - Đi du lịch hằng năm..., - Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX – TM NỘI THẤT ANT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 297/28/7A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

