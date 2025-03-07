Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Making all sales, KPI reports. Analyse datas, making graphs or presentation under supervion of Sales & Marketing Manager/ Làm các báo cáo kinh doanh, quản trị; phân tích số liệu, vẽ biểu đồ hoặc làm bài thuyết trình Powerpoints theo sự hướng dẫn của trưởng phòng.
Collecting orders from customers and sales. Follow up orders internally as well as externally with customers. Weekly report about sales forecast to Planning Team. Input and follow on ERP system/ Nhận đơn hàng và theo dõi đơn hàng từ khách hàng và kinh doanh, đưa vào hệ thống ERP. Tổng hợp dự báo hàng hóa hàng tuần gửi lên Bộ phận Kế hoạch.
Doing Sales admin activities: Quotations, contracts, meeting minutes, sales kits, preparing for Marketing and Sales activities like Promotions, Training, Fairs, Travelling,.../Thực hiện các công việc hỗ trợ Kinh doanh như Báo giá, hợp đồng, biên bản họp, chuẩn bị các công cụ, mẫu mã, các chương trình khuyến mãi, đào tạo, hội chợ, công tác,...
Participating on ERP, CRM, Website project, Marketing and Communication activities depending on ability/Tham gia các dự án ERP, CRM, WEB hoặc các hoạt động truyền thông, tiếp thị tùy khả năng.
Take care of Key Accounts, follow and improve services./Chăm sóc các Key Accounts; giám sát và cải thiện dịch vụ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

University graduated with major related to Business Administration, Commercial, Foreign Trade, Marketing, Finance, Accounting or Information Technology, etc./ Tốt nghiệp Đại học một trong các ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Ngoại thương, Marketing, Tài chính, Kế toán, Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.
From 2 year’s experience in Sales Admin/Sales Operation or Sales Support/Sales Manager Assistant (strong Sales/Revenue Data, Sales Data business management)/, having experience in customer service is a plus./ Từ 2 năm kinh nghiệm vị trí Trợ lý kinh doanh/Hỗ trợ, Vận hành Kinh doanh/ (có thế mạnh về Dữ liệu bán hàng/Doanh thu;Phân tích/quản trị dữ liệu kinh doanh); Có kinh nghiệm mảng Chăm sóc khách hàng là một điểm cộng.
Good at Excel/ Sử dụng tốt Excel.
Experienced with Power BI or Data Visualization Dashboard is big plus./ Kinh nghiệm với Power BI hoặc Data Visualization Dashboard là lợi thế.
Having experience working with ERP, CRM systems, and supply chain management from order receipt to delivery./ Kinh nghiệm thao tác với hệ thống ERP/CRM hoặc các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng.
Good at English skill (verbal/non-verbal)/ Tiếng Anh đọc hiểu/giao tiếp.
Proficiency in professional reports and modern communication tools./Sử dụng các công cụ văn phòng, truyền thông hiện đại, báo cáo chuyên nghiệp.
Reliable, hard-working, passioned, service-minded and having high responsibility ability, and result oriented /Tin cậy, cầu tiến, nhiệt huyết, trách nhiệm cao. Khả năng đa nhiệm, quản xuyến công việc áp lực cao, hướng đến kết quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Fair, professional capacity assessment system, six – months’ s evaluation./ Hệ thống đánh giá năng lực công bằng, chuyên nghiệp, sáu tháng đánh giá 1 lần.
Many opportunities in Career’s Promotion. / Nhiều cơ hội thăng tiến.
Health Insurance, Social Insurance, Private Insurance,…/Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp,…đầy đủ theo Luật.
Join the Company on Birthdays, Team building, Volunteering, Company Trip, Year End Party, monthly internal activities,…/ Ngày sinh nhật, Du lịch, Team-Building hằng năm, các hoạt động gắn kết nội bộ hằng tháng,…
13th month salary bonus and the company's remuneration, welfare policies, personal performance./ Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, thưởng theo danh hiệu đóng góp hoặc các thưởng khác tùy kết quả kinh doanh mỗi năm và thành tích cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Thủ Đức, HCM

