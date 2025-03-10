Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 163 - 165 Trần Trọng Cung,Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Triển khai Chiến lược: Thực hiện các chiến lược social commerce do Chiến lược gia social commerce phát triển, đảm bảo việc triển khai liền mạch và hiệu quả trên các nền tảng social khác nhau.

Quản lý Nền tảng: Quản lý và tối ưu hóa các gian hàng social commerce của khách hàng trên các nền tảng như Facebook Shops, Instagram Shopping, và các kênh mới nổi khác. Đảm bảo nội dung hấp dẫn, nhất quán và tuân thủ hướng dẫn thương hiệu.

Tạo Nội dung: Hỗ trợ trong việc tạo nội dung hấp dẫn cho các kênh social commerce, bao gồm bài đăng, câu chuyện, video và nội dung trực tiếp, nhằm thúc đẩy tương tác và chuyển đổi.

Quảng cáo trên Mạng social: Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên mạng social để tiếp cận đúng đối tượng, tối đa hóa hiệu quả chi tiêu quảng cáo và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Theo dõi & Phân tích: Theo dõi và phân tích hiệu suất của các hoạt động social commerce, báo cáo kết quả cho Chiến lược gia social commerce và đề xuất các điều chỉnh để cải thiện hiệu suất.

Dịch vụ Khách hàng: Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, trả lời các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời và chuyên nghiệp.

Nghiên cứu & Cập nhật: Theo dõi các xu hướng và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực social commerce để đảm bảo các chiến lược luôn được cập nhật và hiệu quả.

Bằng cử nhân chuyên ngành Tiếp thị, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm trong việc quản lý các kênh social commerce.

Kiến thức vững chắc về các nền tảng mạng social và các công cụ quản lý mạng social.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo Microsoft Office Suite và các công cụ phân tích mạng social.

Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 triệu – 15 triệu

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, …theo quy định chung của Nhà nước sau thời gian thử thách.

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp và cởi mở.

Cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Đào tạo thường xuyên về commerce điện tử, kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm.

Gói lương thưởng cạnh tranh.

Làm việc với một đội ngũ tài năng và đã giành được nhiều giải thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

