Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VOCANO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phát triển dữ liệu khách hàng tiềm năng tại các kênh GT, HRC, MT, OTC (phân tuyến sau khi nhận việc và nguyện vọng của nhân sự)

Tiếp cận tư vấn khách hàng về sản phẩm của công ty một cách đúng và đầy đủ.

Thuyết phục và đàm phán ký kết hợp đồng trong phạm vi chính sách cung cấp dịch vụ của công ty.

Chăm sóc khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh sau bán hàng.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế hoặc ngành liên quan

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kinh doanh, tư vấn bán hàng, telesales,...

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.

Có đam mê, kiên trì, khao khát mãnh liệt bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH VOCANO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 7.000.000 đến hơn 12.000.000 hàng tháng. (Bao gồm lương cứng + phụ cấp + hoa hồng theo doanh số + thưởng đạt chỉ tiêu).

Lương thưởng vượt KPI Tháng, Quý

Làm việc trong môi trường start up, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, có cơ hội thăng tiến.

Nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định.

Chính sách chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VOCANO

