Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lê Quang Đạo Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội - Hà Nội - Đông Dư - Gia Lâm - HN - Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Phát triển thị trường

- Phát triển hệ thống khách hàng theo định hướng công ty

- Hoàn thành KPI doanh số bán hàng của công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng đi công tác

- Có Phương tiện đi lại

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng,

- Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm đối với vị trí kinh doanh

- Cần có kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi với khách hàng và xác định được nhu cầu của đối phương.

- Cần có kỹ năng chăm sóc khách hàng, đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy nhu cầu mua hàng.

- Am hiểu về các nền tảng công nghệ MXH Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube,…

- Có kinh nghiệm lĩnh vực gara oto là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 12tr-15tr triệu + % hoa hồng + xăng xe , ĐT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin