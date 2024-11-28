Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Goody Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh
Mô tả Công việc
1. Doanh số
- Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao
- Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu.
2. Bán hàng
- Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng mua sỉ. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng.
- Tham dự những hội thảo về bán hàng, tham dự những cuộc họp về bán hàng được tổ chức trong vùng, tổ chức những cuộc hội nghị khách hàng, trưng bày, triển lãm, tham dự khóa đào tạo, trả lời những bản câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.
- Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu và bán sản phẩm.
- Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng và thanh lý.
- Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng.
- Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng tìm năng, giúp công ty xây dựng kế hoạch hoạt động bán hàng.
- Phát triển việc kinh doanh mới, dự báo thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, tự mình bán hàng cho khách hàng.
- Phối hợp với bộ phận Trade Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra.
- Phối hợp làm việc với Khách hàng để đảm bảo Khách hàng thực hiện đúng hợp đồng ký kết với Công ty
3. Báo cáo
- Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo công việc định kỳ
- Tìm hiểu, thu thập và phân tích nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra đóng góp xây dựng chính sách, chương trình thúc đẩy doanh số bán hàng hiệu quả.
- Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin, đọc những bản tin thương mại, thu thập và báo cáo những thông tin thương mại.
4. Khác
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp giao
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khối kinh tế, ngoại thương, Marketing, ...
- Có kinh nghiệm về quản lý, bán hàng ít nhất 01-02 năm, ưu tiên đã làm việc ở các ngành thức uống, nước giải khát,..
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Có khả năng lập kế hoạch kinh doanh
- Có khả năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt
- Sẵn sàng đi công tác thường xuyên.
Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
