Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 142 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1- Chăm sóc các khách hàng kênh lẻ lớn có sẵn tại các khu vực Hai Bà Trưng, Long Biên, Gia Lâm
2- Tư Vấn bàn hàng và mở rộng điểm bán
3- Trưng bày hàng hóa theo quy định của nhãn hàng
4- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng và Thu hồi công nợ
5- Làm việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng/ mỹ phẩm
- Trung thực, chịu khó và tuân thủ nguyên tắc, quy trình làm việc.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có thể làm việc trong môi trường áp lực

Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH và chính sách phúc lợi của Công ty.
- Thưởng tháng 13, quà sinh nhật, quà tết, team building hàng năm...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
- Được đào tạo kỹ năng làm việc và quy trình làm việc chuẩn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Bui Thi Xuan, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

