Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 142 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1- Chăm sóc các khách hàng kênh lẻ lớn có sẵn tại các khu vực Hai Bà Trưng, Long Biên, Gia Lâm

2- Tư Vấn bàn hàng và mở rộng điểm bán

3- Trưng bày hàng hóa theo quy định của nhãn hàng

4- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng và Thu hồi công nợ

5- Làm việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng/ mỹ phẩm

- Trung thực, chịu khó và tuân thủ nguyên tắc, quy trình làm việc.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có thể làm việc trong môi trường áp lực

Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH và chính sách phúc lợi của Công ty.

- Thưởng tháng 13, quà sinh nhật, quà tết, team building hàng năm...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

- Được đào tạo kỹ năng làm việc và quy trình làm việc chuẩn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

