Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM)
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng cũ, làm việc cùng đối tác cung cấp hàng hoá từ nước ngoài (dùng tiếng Trung)
• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới theo định hướng chiến lược của Công ty
• Báo giá, lên đơn hàng và theo dõi thanh toán
• Làm việc với các đơn vị logistic và các thủ tục chứng từ xuất khẩu
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ phụ trách kênh xuất khẩu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành Tiếng Trung, Kinh tế, kinh doanh quốc tế
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm sales xuất khẩu ngành hàng mẹ và bé, sữa, thực phẩm chức năng, thuốc, ...
- Kỹ năng:
Tiếng Trung thành thạo (Nghe, nói, đọc, viết)
Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp
Tìm kiếm khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng cũ
Am hiểu thị trường xuất khẩu
Không cần có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 12 - 17 Triệu (Tùy theo năng lực ứng viên)
- Thưởng doanh số
- Thưởng hiệu suất làm việc cuối năm
- Chế độ thâm niên, tăng lương theo năng lực
- Tham gia BHXH, phép năm theo luật Lao động quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
