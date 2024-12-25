Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng cũ, làm việc cùng đối tác cung cấp hàng hoá từ nước ngoài (dùng tiếng Trung)

• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới theo định hướng chiến lược của Công ty

• Báo giá, lên đơn hàng và theo dõi thanh toán

• Làm việc với các đơn vị logistic và các thủ tục chứng từ xuất khẩu

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ phụ trách kênh xuất khẩu

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành Tiếng Trung, Kinh tế, kinh doanh quốc tế

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm sales xuất khẩu ngành hàng mẹ và bé, sữa, thực phẩm chức năng, thuốc, ...

- Kỹ năng:

Tiếng Trung thành thạo (Nghe, nói, đọc, viết)

Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp

Tìm kiếm khách hàng mới

Chăm sóc khách hàng cũ

Am hiểu thị trường xuất khẩu

Không cần có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 12 - 17 Triệu (Tùy theo năng lực ứng viên)

- Thưởng doanh số

- Thưởng hiệu suất làm việc cuối năm

- Chế độ thâm niên, tăng lương theo năng lực

- Tham gia BHXH, phép năm theo luật Lao động quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM)

