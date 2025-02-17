Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp tất cả các chuyên ngành bất kỳ, không yêu cầu chuyên môn Y – Dược.
- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu thích bán hàng.
- Không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu thích bán hàng.
- Không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 12 –> 15 triệu/tháng trở lên. (Lương cứng: 8.000.000 + % doanh số + thưởng). Không giới hạn thu nhập tối đa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
