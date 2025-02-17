Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp tất cả các chuyên ngành bất kỳ, không yêu cầu chuyên môn Y – Dược.

- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu thích bán hàng.

- Không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12 –> 15 triệu/tháng trở lên. (Lương cứng: 8.000.000 + % doanh số + thưởng). Không giới hạn thu nhập tối đa.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Văn phòng hiện đại, không gian xanh, tiện nghi, đồng nghiệp thân thiện, trẻ trung.

- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.

- Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát cao cấp hàng năm.

- Đầy đủ chế độ BHXH (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ,…) theo quy định Công ty và Luật Lao động.

Thời gian làm việc:

+ Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h45 đến 12h ; Chiều 13h đến 16h45

+ Thứ 7: Sáng 7h45 đến 12h ; Chiều 13h đến 16h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

