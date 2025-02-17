Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp tất cả các chuyên ngành bất kỳ, không yêu cầu chuyên môn Y – Dược.
- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu thích bán hàng.
- Không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12 –> 15 triệu/tháng trở lên. (Lương cứng: 8.000.000 + % doanh số + thưởng). Không giới hạn thu nhập tối đa.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Văn phòng hiện đại, không gian xanh, tiện nghi, đồng nghiệp thân thiện, trẻ trung.
- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.
- Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát cao cấp hàng năm.
- Đầy đủ chế độ BHXH (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ,…) theo quy định Công ty và Luật Lao động.
Thời gian làm việc:
+ Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h45 đến 12h ; Chiều 13h đến 16h45
+ Thứ 7: Sáng 7h45 đến 12h ; Chiều 13h đến 16h
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

