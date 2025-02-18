Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát
- Hà Nội:
- TT5.2A
- 32 KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Đàm phán listing sản phẩm mới vào nhà thuốc bệnh viện và các bệnh viện.
- Quản lý đấu thầu: Theo dõi, cập nhật thông tin và hỗ trợ xây dựng danh mục thầu, đáp ứng yêu cầu sản phẩm.
- Lập kế hoạch kinh doanh: Dự báo doanh số sản phẩm và phát triển chiến lược kinh doanh để chào hàng vào nhà thuốc bệnh viện và bệnh viện.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chính sách đấu thầu và chiến lược marketing phù hợp.
- Quản lý quan hệ đối tác kinh doanh và các bên liên quan như Sở Y tế, Ban giám đốc, Khoa Dược, Khoa điều trị,…
- Hỗ trợ đào tạo, tư vấn về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng và khách hàng.
- Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng và hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Điều dưỡng, Y dược, Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Sale/Marketing kênhETC hoặc quản lý đấu thầu.
- Độ tuổi từ 28 trở lên.
- Hiểu biết về quy trình đấu thầu và các sản phẩm y tế.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng quan hệ tốt.
- Khả năng nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch kinh doanh.
- Sử dụng thành thạo MS Office.
Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đóng BHXH, BHTY, BHTN theo quy định của công ty;
- Được xét tăng lương theo quý hoặc 6 tháng 1 lần dựa vào năng lực làm việc;
- Được thưởng tháng lương 13 hàng năm;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường Vật tư y tế;
- Lộ trình công việc rõ ràng, được đào tạo định kỳ trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
