Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 1A Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Truyền thông:

- Quản lý, lên kế hoạch và ngân sách tương ứng cho chiến dịch truyền thông theo tháng/quý/năm của nhãn hàng.

- Xây dựng, quản lý các kênh truyền thông/hội nhóm cộng đồng tương ứng. Theo dõi, trả lời tin nhắn của khách hàng và chuyển đơn đặt hàng tới bộ phận tương ứng.

- Lập kế hoạch và sản xuất tư liệu truyền thông (TVC, chụp ảnh...). Làm việc cùng thiết kế để phát triển sản phẩm thiết kế động/tĩnh tương ứng.

- Luôn cập nhật xu hướng mới cũng như thông tin đối thủ trên thị trường.

- sản xuất nội dung trên nhiều định dạng (text, video, infographic...)

Branding:

- Phát triển tuyến nội dung phù hợp định hướng branding của nhãn hàng.

- Viết, sản xuất content, quay dựng cho các trang xã hội cũng như website của nhãn hàng.

3. Xử lý khủng hoảng truyền thông:

- Tiếp nhận thông tin, xử lý khủng hoảng (nếu có).

- Thực hiện các biện pháp xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có) thông theo quy trình.

Các công việc marketing phát sinh theo chỉ đạo của BGĐ.

Có cơ hội phát triển lên Leader Maketing.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí content creator/copy writing

- Có kiến thức marketing, tư duy bao quát xây dựng chiến lược.

- Hiểu biết về báo chí, mạng xã hội và các công cụ digital marketing.

- Hiểu biết về đo lường hiệu quả Marketing.

- Có kiến thức về sản xuất các nội dung marketing: video, voice, photography, content, banner, in ấn... Có kĩ năng xây kênh, xây group/cộng đồng.

- Có kiến thức về các phương pháp nghiên cứu, phân tích dữ liệu. Có tư duy sáng tạo, đột phá.

- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, có tinh thần hợp tác với các phòng ban liên quan

- Hòa đồng, chịu khó, năng động, nhiệt tình.

- Có khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13

- Được hỗ trợ ccdc...để thực hiện công việc

- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH

