Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Biovalley Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 9 Sông Đà, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn, tiếp thị, chăm sóc khách hàng các mặt hàng nông sản, phụ trách thị trường nước ngoài.

-

- Cập nhật thông tin, đánh giá thị trường nông sản, đề xuất các chương trình bán hàng nhằm thu hút khách hàng.

- Tiếp nhận & tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng nhằm đảm bảo các khiếu nại của khách hàng được thỏa mãn cao nhất.

- Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng và thu hồi công nợ các khách hàng.

- Thực hiện bán hàng theo đúng quy trình, hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra.

- Mở rộng quan hệ khách hàng, phát triển khách hàng tại các khu vực được phân công phụ trách.

- Duy trì, phát triển các mối quan hệ nhằm đáp ứng như cầu kinh doanh.

- Báo cáo những thông tin, vấn đề phát sinh cho Giám đốc công ty.

- Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu và bán sản phẩm.

- Thực hiện các công việc liên quan đến đơn đặt hàng và thanh lý.

- Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng.

- Phát triển việc kinh doanh mới, dự báo thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường.

- Lập phương án kinh doanh trình Ban giám đốc xem xét, phê duyệt thực hiện theo phương án kinh doanh.

- Luôn tuân thủ mọi ý kiến chỉ đạo, các nhiệm vụ được giao từ cấp trên trực tiếp và Giám đốc.

.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực quản trị kinh doanh/xuất nhập khẩu/nông nghiệp/ thực phẩm.

- Kinh nghiệm: 2 -3 năm trong cùng lĩnh vực

- Kiến thức: xuất nhập khẩu, ngọai thương, giao nhận vận tải, nông sản,..

- Kỹ năng: giao tiếp , đàm phán...

- Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung : Nghe , nói , đọc, viết, …đặc biệt lĩnh vực thương mại, hàng hải, ngoại thương.

-Sử dụng thành thạo vi tính.

- Khác: chịu áp lực công việc cao, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, sẵn sàng làm việc ngoàigiờ, đi công tác trong và ngoài nước.

Tại Công Ty Cổ Phần Biovalley Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12.000.000vnđ – 15.000.000vnđ;

- Thưởng hoa hồng % doanh thu;

- Được hưởng chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật;

- Được trang bị dụng cụ làm việc theo chính sách Công ty;

- Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty, thưởng lễ và Tết, tháng lương 13;

- Môi trường làm việc linh hoạt, năng động, môi trường thân thiện;

- Được đề xuất và Công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Biovalley Việt Nam

