Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hỗ trợ Khách Hàng: trao đổi trực tiếp cho khách hàng thông tin sản phẩm theo nhu cầu ( Thành phần, công dụng, cách sử dụng...)
- Giải quyết khiếu nại: Lắng nghe và xử lí các phản hồi khiếu nại hoặc thắc mắc của khách hàng đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
- Xử lí đơn hàng: Lên đơn đặt hàng, theo dõi đơn hàng và quá trình vận chuyển. Cập nhật xử lích đơn hoàn trả ( nếu có )
- Báo cáo ngày: tổng hợp khách hàng ngày và kế hoạch đã hoàn thành cho Quản lí.
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thứ 2 - Thứ 7
Từ 7:30- 17:00 ( nghỉ trưa 1h30)
Partime: S- 7h30-11h30 / C- 13h30-17h30

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 19 trở lên ( Không tuyển Sinh Viên còn đi học )
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật.
- Có tinh thần teamwork

Tại Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ Bản: 8.000.000 + Thưởng %HH
Trung bình: 9.000.000 - 14.000.000
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường làm việc thoải mái, nhân sự hòa đồng, vui vẻ. Nghỉ lễ - Tết, du lịch hằng năm.
- Tăng thu nhập hằng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

