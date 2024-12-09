Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Hỗ trợ Khách Hàng: trao đổi trực tiếp cho khách hàng thông tin sản phẩm theo nhu cầu ( Thành phần, công dụng, cách sử dụng...)
- Giải quyết khiếu nại: Lắng nghe và xử lí các phản hồi khiếu nại hoặc thắc mắc của khách hàng đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
- Xử lí đơn hàng: Lên đơn đặt hàng, theo dõi đơn hàng và quá trình vận chuyển. Cập nhật xử lích đơn hoàn trả ( nếu có )
- Báo cáo ngày: tổng hợp khách hàng ngày và kế hoạch đã hoàn thành cho Quản lí.
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thứ 2 - Thứ 7
Từ 7:30- 17:00 ( nghỉ trưa 1h30)
Partime: S- 7h30-11h30 / C- 13h30-17h30
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật.
- Có tinh thần teamwork
Tại Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar Thì Được Hưởng Những Gì
Trung bình: 9.000.000 - 14.000.000
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường làm việc thoải mái, nhân sự hòa đồng, vui vẻ. Nghỉ lễ - Tết, du lịch hằng năm.
- Tăng thu nhập hằng quý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
