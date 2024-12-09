Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hỗ trợ Khách Hàng: trao đổi trực tiếp cho khách hàng thông tin sản phẩm theo nhu cầu ( Thành phần, công dụng, cách sử dụng...)

- Giải quyết khiếu nại: Lắng nghe và xử lí các phản hồi khiếu nại hoặc thắc mắc của khách hàng đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

- Xử lí đơn hàng: Lên đơn đặt hàng, theo dõi đơn hàng và quá trình vận chuyển. Cập nhật xử lích đơn hoàn trả ( nếu có )

- Báo cáo ngày: tổng hợp khách hàng ngày và kế hoạch đã hoàn thành cho Quản lí.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Thứ 2 - Thứ 7

Từ 7:30- 17:00 ( nghỉ trưa 1h30)

Partime: S- 7h30-11h30 / C- 13h30-17h30

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 19 trở lên ( Không tuyển Sinh Viên còn đi học )

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật.

- Có tinh thần teamwork

Tại Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ Bản: 8.000.000 + Thưởng %HH

Trung bình: 9.000.000 - 14.000.000

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường làm việc thoải mái, nhân sự hòa đồng, vui vẻ. Nghỉ lễ - Tết, du lịch hằng năm.

- Tăng thu nhập hằng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar

