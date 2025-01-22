Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Liên hệ tư vấn sản phẩm với khách hàng theo nguồn data có sẵn của công ty và tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
Gặp KH trực tiếp kết hợp đi thị trường (nếu có yêu cầu)
Tư vấn báo giá thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu và theo yêu cầu của công ty.
Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing... và các ngành có liên quan
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kinh doanh, phát triển khách hàng với kết quả tốt
Ứng viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sales mảng giáo dục
Nhanh nhẹn,linh hoạt,chịu được áp lực
Muốn gắn bó lâu dài với công việc và yêu thích kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt
Trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong công việc
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kinh doanh, phát triển khách hàng với kết quả tốt
Ứng viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sales mảng giáo dục
Nhanh nhẹn,linh hoạt,chịu được áp lực
Muốn gắn bó lâu dài với công việc và yêu thích kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt
Trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường startup với tốc độ phát triển nhanh và lành mạnh: năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung
Nhiều cơ hội phát triển tùy theo năng lực, mong muốn cá nhân và được đánh giá dựa trên kết quả, hiệu suất công việc;
Tổng thu nhập từ 12-15 triệu/tháng (Lương cứng: 7-9 triệu + KPI thưởng)
Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh...
Phát triển: Cơ hội thăng tiến không giới hạn, chỉ dựa vào kết quả công việc
Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết...
Được đề xuất nâng lương sau 6 tháng
Được cố vấn bởi CEO Amazing Group với lộ trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng;
Cơ hội làm việc và công tác nước ngoài và du học nếu có định hướng phát triển mảng giáo dục.
Nhiều cơ hội phát triển tùy theo năng lực, mong muốn cá nhân và được đánh giá dựa trên kết quả, hiệu suất công việc;
Tổng thu nhập từ 12-15 triệu/tháng (Lương cứng: 7-9 triệu + KPI thưởng)
Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh...
Phát triển: Cơ hội thăng tiến không giới hạn, chỉ dựa vào kết quả công việc
Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết...
Được đề xuất nâng lương sau 6 tháng
Được cố vấn bởi CEO Amazing Group với lộ trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng;
Cơ hội làm việc và công tác nước ngoài và du học nếu có định hướng phát triển mảng giáo dục.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI