Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Liên hệ tư vấn sản phẩm với khách hàng theo nguồn data có sẵn của công ty và tìm kiếm nguồn khách hàng mới.

Gặp KH trực tiếp kết hợp đi thị trường (nếu có yêu cầu)

Tư vấn báo giá thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu và theo yêu cầu của công ty.

Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing... và các ngành có liên quan

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kinh doanh, phát triển khách hàng với kết quả tốt

Ứng viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sales mảng giáo dục

Nhanh nhẹn,linh hoạt,chịu được áp lực

Muốn gắn bó lâu dài với công việc và yêu thích kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt

Trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong công việc

Môi trường startup với tốc độ phát triển nhanh và lành mạnh: năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung

Nhiều cơ hội phát triển tùy theo năng lực, mong muốn cá nhân và được đánh giá dựa trên kết quả, hiệu suất công việc;

Tổng thu nhập từ 12-15 triệu/tháng (Lương cứng: 7-9 triệu + KPI thưởng)

Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh...

Phát triển: Cơ hội thăng tiến không giới hạn, chỉ dựa vào kết quả công việc

Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết...

Được đề xuất nâng lương sau 6 tháng

Được cố vấn bởi CEO Amazing Group với lộ trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng;

Cơ hội làm việc và công tác nước ngoài và du học nếu có định hướng phát triển mảng giáo dục.

