Tuyển Nhân viên kinh doanh Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Norch , Số 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập kế hoạch tìm khách hàng để bán sản phẩm văn phòng cho thuê và căn hộ dịch vụ.
Từ 1 đến 2 tháng 1 nhân viên phải bán được 200m2 VP cho thuê và 4 căn hộ dịch vụ.
Các công việc khác theo sự phân công
Làm việc tại: Tòa nhà Norch , Số 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ ngoại hình ưu nhìn. Tuổi không quá 35 tuổi
Tốt nghiệp đại học
Có kinh nghiệm kinh doanh VP cho thuê và căn hộ dịch vụ từ 3 năm trở lên.
Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin
Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm thỏa thuận bao gồm: lương cơ bản + hoa hồng và thưởng khi bán được số lượng lớn.
Lương tháng 13 khi hoàn thành tròn trách nhiệm công việc
Tham gia (BHXH, BHYT, BHTN,…) đầy đủ khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
