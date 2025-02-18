Tuyển Nhân viên kinh doanh Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Norch , Số 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch tìm khách hàng để bán sản phẩm văn phòng cho thuê và căn hộ dịch vụ.

Từ 1 đến 2 tháng 1 nhân viên phải bán được 200m2 VP cho thuê và 4 căn hộ dịch vụ.

Các công việc khác theo sự phân công

Làm việc tại: Tòa nhà Norch , Số 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ ngoại hình ưu nhìn. Tuổi không quá 35 tuổi

Tốt nghiệp đại học

Có kinh nghiệm kinh doanh VP cho thuê và căn hộ dịch vụ từ 3 năm trở lên.

Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin

Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm thỏa thuận bao gồm: lương cơ bản + hoa hồng và thưởng khi bán được số lượng lớn.

Lương tháng 13 khi hoàn thành tròn trách nhiệm công việc

Tham gia (BHXH, BHYT, BHTN,…) đầy đủ khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tòa Nhà Norch Building - DNTN Nguyễn Phong Lan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.