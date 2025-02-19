Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 35/19/15 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Nhân viên kinh doanh

- Tiếp khách hàng đến công ty làm việc

- Tham dự triển lãm tại Việt Nam, Nhật Bản

- Khi vào làm Sẽ được đào tạo các nghiệp vụ:

- Xử lý báo giá

- Xử lý đơn hàng

- Chốt công nợ khách hàng

- Chốt công nợ nhà cung cấp

- Liên hệ vận chuyển, tạo bill xuất hàng nước ngoài, trong nước

- Tổng hợp công nợ hàng tháng

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên Nam

- Có thể giao tiếp tiếng Nhật thành thạo (không yêu cầu bằng cấp)

- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc.

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận

- Sử dụng được các phần mềm vi tính văn phòng

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến cơ khí hoặc kinh doanh là một lợi thế

- Có kinh nghiệm văn phòng là một lợi thế

- Ngoại hình khá, giọng nói dễ nghe là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, từ 12.000.000 trở lên

- Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ngày

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật lao động ( BHXH, BHYT, BHTN), được hưởng phép năm, thưởng Lễ Tết

- Được xét tăng lương hằng năm

- Có lương tháng 13

- Được nghỉ thêm 1 ngày thứ 7 có lương trong tháng theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân

