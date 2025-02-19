Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 35/19/15 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp khách hàng đến công ty làm việc
- Tham dự triển lãm tại Việt Nam, Nhật Bản
- Khi vào làm Sẽ được đào tạo các nghiệp vụ:
- Xử lý báo giá
- Xử lý đơn hàng
- Chốt công nợ khách hàng
- Chốt công nợ nhà cung cấp
- Liên hệ vận chuyển, tạo bill xuất hàng nước ngoài, trong nước
- Tổng hợp công nợ hàng tháng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam
- Có thể giao tiếp tiếng Nhật thành thạo (không yêu cầu bằng cấp)
- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc.
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận
- Sử dụng được các phần mềm vi tính văn phòng
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến cơ khí hoặc kinh doanh là một lợi thế
- Có kinh nghiệm văn phòng là một lợi thế
- Ngoại hình khá, giọng nói dễ nghe là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, từ 12.000.000 trở lên
- Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ngày
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật lao động ( BHXH, BHYT, BHTN), được hưởng phép năm, thưởng Lễ Tết
- Được xét tăng lương hằng năm
- Có lương tháng 13
- Được nghỉ thêm 1 ngày thứ 7 có lương trong tháng theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân

Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35/19/15 Tân Thới Nhất 18, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

