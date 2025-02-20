Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Y Tế DHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Y Tế DHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Y Tế DHA
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Y Tế DHA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Y Tế DHA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 221

- 221 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn, thương thảo để ký hợp đồng khám sức khỏe định kỳ với các công ty/tổ chức.
- Đẩy mạnh bán hàng cho khách lẻ thông qua việc tư vấn và kiến nghị về sản phẩm và dịch vụ công ty.
- Khảo sát thị trường, tìm kiếm, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ xét nghiệm (thuộc mảng phòng khám/ bệnh viện, cơ sở y tế,...)
- Thực hiện quy trình tư vấn bán hàng từ báo giá cho khách hàng, mời khách đến phòng khám để tham quan cơ sở vật chất, đến tư vấn hợp đồng, ký hợp đồng và thanh toán.
- Tiếp nhận các thông tin phản hồi, cả tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp của khách hàng mình phụ trách, tự giải quyết trong khả năng có thể hoặc trình lên cấp cao hơn.
- Thực hiện các kế hoạch/ chiến dịch bán hàng theo từng giai đoạn đã được duyệt và được phân công đảm bảo kế hoạch doanh số bán hàng hàng tháng được triển khai, thúc đẩy phát triển sản phẩm/ dịch vụ và tăng doanh thu theo mục tiêu.
- Phối hợp với nội viện và ngoại viện để tổ chức, triển khai, chăm sóc đoàn khám tối ưu nhất.
- Thu hồi công nợ, hồ sơ quyết kịp thời.
- Hỗ trợ thực hiện các hoạt động liên quan đến quản bá, phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Thu thập và báo cáo thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, ý kiến khách hàng đến cấp quản lý trực tiếp, ban lãnh đạo công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhạy, nhiệt huyết, năng động, có trách nhiệm trong công việc,..
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ngành y tế

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Y Tế DHA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao: lương cứng + % hoa hồng
- Cơm trưa: 35k/ngày làm việc thực tế;
- Các chế độ khác: Gửi xe, Sinh nhật, thưởng tháng 13,...
- Môi trường trẻ, năng động,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Y Tế DHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Y Tế DHA

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Y Tế DHA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

