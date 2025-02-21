Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Allgreen - Vượng Thành - Trùng Dương (TDG Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 50 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Cập nhật và lưu trữ thông tin dự án, giao dịch

- Hỗ trợ thủ tục bán hàng

- Thực hiện, kiểm tra, trình ký, theo dõi tất cả các hồ sơ kinh doanh theo đúng deadline của CĐT

- Hỗ trợ các công việc khác của kinh doanh

- Phối hợp làm việc với các Phòng ban của CĐT

- Thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của cấp trên

- Ưu tiên Nữ, độ tuổi từ 24 – 30

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm qua các công ty BĐS

- Thành thạo tin học văn phòng (Đặc biệt là Word và Excel)

- Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, thiện cảm

- Có trách nhiệm với công việc, tính chủ động và kỷ luật

- Chịu được áp lực công việc

- Thu nhập từ 12-15tr (Bao gồm Lương cơ bản + hoa hồng)

- Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

- Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty

- 12 ngày phép/năm

- Du lịch hằng năm, teambuilding.

- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7

