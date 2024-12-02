Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
- Hồ Chí Minh:
- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành, Khu Dân Cư Him Lam, số 21 Đường 24, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM., Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm về loại hình Bất Động Sản và các dự án Căn Hộ, Khu Công Nghiệp.
Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.
Dẫn khách hàng đi xem dự án.
Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục giấy tờ giao dịch.
Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.
Kinh nghiệm:Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh Bất động sản, tài chính, ngân hàng... là một lợi thế.
Yêu thích kinh doanh, nhiệt huyết và đam mê kiếm tiền.
Có laptop và xe máy để di chuyển.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
