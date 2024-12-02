Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm về loại hình Bất Động Sản và các dự án Căn Hộ, Khu Công Nghiệp.

Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.

Dẫn khách hàng đi xem dự án.

Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục giấy tờ giao dịch.

Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm:Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh Bất động sản, tài chính, ngân hàng... là một lợi thế.

Yêu thích kinh doanh, nhiệt huyết và đam mê kiếm tiền.

Có laptop và xe máy để di chuyển.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Xây dựng, Bất động sản

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh