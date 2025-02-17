Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- The 678 Tower, số 67 Hoàng Văn Thái,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
1. Phát triển thị trường.
2. Quản lý theo dõi đơn đặt hàng và thanh toán của khách hàng.
3. Liên hệ và quản lý hoạt động vận chuyển sản phẩm.
4. Thử nghiệm trộn mẫu của khách hàng tại nhà máy bê tông trộn sẵn.
5. Xử lý khiếu nại của khách hàng.
6. Duy trì quan hệ khách hàng
7. Những công việc cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (Nghe - Nói - Đọc -Viết)
Thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm hành chánh ít nhất 1 năm
Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội và quyền lợi của bạn sẽ theo pháp luật Viêt Nam quy định. (Tham gia ngay trong thời gian thử việc)
Thưởng công việc: Mỗi năm Công ty phát 2 lần tiền thưởng công việc vào lương tháng 3 và tháng 9. Đối tượng phát thưởng là nhân viên đã qua thời gian thử việc.
Thưởng cuối năm: Đối tượng phát thưởng là nhân viên đang làm việc tại công ty, nhân viên làm việc chưa tròn năm thưởng theo tỷ lệ.
Thưởng khích lệ: hàng tháng khi công ty có lợi nhuận. Đối tượng phát thưởng là nhân viên đã qua thời gian thử việc.
Du lịch hằng năm
Khám sức khỏe tổng quát
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
