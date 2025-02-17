Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty THH Burgundy Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty THH Burgundy Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Công Ty THH Burgundy Services
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty THH Burgundy Services

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty THH Burgundy Services

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 86, Đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

-Gửi email thông tin dịch vụ, trả lời mọi thắc mắc liên quan đến khách hàng và phản hồi nhanh chóng.
- Làm hợp đồng hoặc chốt đơn hàng của khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ.
- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng
-Trả lời và hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề liên quan trước, trong và sau khi khách đã ký hợp đồng.
- Gửi thông tin, chương trình khuyến mại, ưu đãi đến khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng để thuyết phục khách hàng ký lại hợp đồng.
-Phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng các hoạt động quảng bá, giới thiệu dịch vụ đến khách hàng thông qua các kênh truyền thông hoặc offline.
-Báo cáo mọi hoạt động hàng tuần, tháng, năm.
- Thực hiện các yêu cầu khác từ BOD.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực sales B2B, ưu tiên có kinh nghiệm bán nhượng quyền hệ thống chuỗi nhà hàng/ siêu thị....
- Giao tiếp tiếng anh tốt.
- Chịu được áp lực trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công Ty THH Burgundy Services Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 12 - 16 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Mức lương cạnh tranh: lương cơ bản + hoa hồng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Thử việc nhận 100% lương
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THH Burgundy Services

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty THH Burgundy Services

Công Ty THH Burgundy Services

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 86, Đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

