Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty THH Burgundy Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty THH Burgundy Services
- Hồ Chí Minh: Số 86, Đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
-Gửi email thông tin dịch vụ, trả lời mọi thắc mắc liên quan đến khách hàng và phản hồi nhanh chóng.
- Làm hợp đồng hoặc chốt đơn hàng của khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ.
- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng
-Trả lời và hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề liên quan trước, trong và sau khi khách đã ký hợp đồng.
- Gửi thông tin, chương trình khuyến mại, ưu đãi đến khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng để thuyết phục khách hàng ký lại hợp đồng.
-Phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng các hoạt động quảng bá, giới thiệu dịch vụ đến khách hàng thông qua các kênh truyền thông hoặc offline.
-Báo cáo mọi hoạt động hàng tuần, tháng, năm.
- Thực hiện các yêu cầu khác từ BOD.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tiếng anh tốt.
- Chịu được áp lực trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại Công Ty THH Burgundy Services Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 16 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Mức lương cạnh tranh: lương cơ bản + hoa hồng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Thử việc nhận 100% lương
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Lương tháng thứ 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THH Burgundy Services
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
