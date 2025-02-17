Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty THH Burgundy Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 86, Đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Gửi email thông tin dịch vụ, trả lời mọi thắc mắc liên quan đến khách hàng và phản hồi nhanh chóng.

- Làm hợp đồng hoặc chốt đơn hàng của khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ.

- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng

-Trả lời và hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề liên quan trước, trong và sau khi khách đã ký hợp đồng.

- Gửi thông tin, chương trình khuyến mại, ưu đãi đến khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng để thuyết phục khách hàng ký lại hợp đồng.

-Phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng các hoạt động quảng bá, giới thiệu dịch vụ đến khách hàng thông qua các kênh truyền thông hoặc offline.

-Báo cáo mọi hoạt động hàng tuần, tháng, năm.

- Thực hiện các yêu cầu khác từ BOD.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực sales B2B, ưu tiên có kinh nghiệm bán nhượng quyền hệ thống chuỗi nhà hàng/ siêu thị....

- Giao tiếp tiếng anh tốt.

- Chịu được áp lực trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công Ty THH Burgundy Services Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 12 - 16 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Mức lương cạnh tranh: lương cơ bản + hoa hồng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Thử việc nhận 100% lương

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THH Burgundy Services

