Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- KCN Tân Tạo,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quản lý & theo dõi các cửa hàng thương mại điện tử của Tập đoàn/Đối tác trên các thương mại điện tử B2C như Shopee, Lazada, Amazon,… và B2B như Alibaba.
Lập kế hoạch kinh doanh và các chương trình khuyến mãi & quảng cáo phù hợp cho các cửa hàng thương mại điện tử của Tập đoàn/Đối tác theo giai đoạn tháng, quý & năm.
Định kỳ phân tích kết quả hoạt động & bán hàng của các cửa hàng thương mại điện tử của Tập đoàn/Đối tác để làm báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị mẫu/hình ảnh/thông tin sản phẩm để đăng bài sản phẩm cũng như chào khách hàng B2B tiềm năng khi có phát sinh.
Phối hợp với team phát triển thị trường ở các quốc gia và team Marketing xuất khẩu để cùng triển khai đồng bộ các chiến dịch Marketing trên toàn kênh bán hàng ở mỗi thị trường và toàn bộ thị trường xuất khẩu.
Nghiên cứu thị trường và đề xuất kế hoạch phát triển bán hàng trên các trang thương mại điện tử mới và các quốc gia mới để phát triển doanh số mảng E-Commerce của thị trường xuất khẩu.
Tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy định của Công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kinh tế, Marketing và các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm từ 01 năm tại vị trí tương đương.
Có kiến thức căn bản về Thương mại điện tử (E-Commerce); có kinh nghiệm về ngành văn phòng phẩm/đồ chơi/hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.
Khả năng tư duy logic, sáng tạo.
Kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm tốt;
Tiếng Anh thông thạo: thuyết trình, trình bày, hướng dẫn sử dụng sản phẩm;
Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng học hỏi & thích ứng nhanh với sự đổi mới.

Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Lương tháng 13
Phụ cấp, Ăn trưa
Nghỉ phép định kỳ
Chương trình đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

