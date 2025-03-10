Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HLS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thành Thái - Dịch Vọng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Nhận đặt booking golf từ các khách hàng của Công ty, và tìm kiếm các khách hàng mới

Liên hệ với các sân golf về giá và time đặt sân cho khách hàng. Làm việc với Đại lý golf ( nếu có) sân golf khi có phát sinh.

Tổ chức các giải golf, các sự kiện cho các tổ chức, cá nhân

Theo dõi quá trình thanh toán, thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học chuyên ngành du lịch, truyền thông marketing, kinh tế

Nữ/Nam, Có hình thức, nhanh nhẹn, Giao tiếp tốt, hình thức ưa nhìn

Thành thạo tin học văn phòng

Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập từ 12.000.000 vnđ – đến 17.000.000vnđ

Lương cơ bản + hoa hồng + doanh số

Thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng các ngày lễ tết..

Nghỉ phép và các ngày lễ tết theo quy định củaLuật Lao động

Đi Du lịch hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Có cơ hội thăng tiến

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Đi công tác ngày nghỉ được tính thời gian thêm giờ, phụ cấp

Được đào tạo và làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

