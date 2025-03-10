Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HLS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HLS VIỆT NAM
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Thành Thái
- Dịch Vọng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Nhận đặt booking golf từ các khách hàng của Công ty, và tìm kiếm các khách hàng mới
Liên hệ với các sân golf về giá và time đặt sân cho khách hàng. Làm việc với Đại lý golf ( nếu có) sân golf khi có phát sinh.
Tổ chức các giải golf, các sự kiện cho các tổ chức, cá nhân
Theo dõi quá trình thanh toán, thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học chuyên ngành du lịch, truyền thông marketing, kinh tế
Nữ/Nam, Có hình thức, nhanh nhẹn, Giao tiếp tốt, hình thức ưa nhìn
Thành thạo tin học văn phòng
Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HLS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12.000.000 vnđ – đến 17.000.000vnđ
Lương cơ bản + hoa hồng + doanh số
Thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng các ngày lễ tết..
Nghỉ phép và các ngày lễ tết theo quy định củaLuật Lao động
Đi Du lịch hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Có cơ hội thăng tiến
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Đi công tác ngày nghỉ được tính thời gian thêm giờ, phụ cấp
Được đào tạo và làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HLS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
