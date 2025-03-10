Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 29 Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm data và phát triển hệ thống khách hàng là các đại lý đang kinh doanh online lĩnh vực mỹ phẩm - nước hoa

Duy trì các mối quan hệ khách hàng đang có và xây dựng mối quan hệ với những khách hàng mới.

Theo dõi và hỗ trợ sau bán hàng để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của khách hàng đạt hiệu quả

Lên hợp đồng, thu hồi công nợ theo đúng tiến độ và quy định.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm phát triển, mở rộng đại lý phân phối thuộc lĩnh vực mỹ phẩm - nước hoa

- Có nguồn DATA TIỀM NĂNG ( ƯU TIÊN)

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

- Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén

Quyền Lợi Được Hưởng

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT,… theo quy định của nhà nước

Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hằng năm của công ty

Môi trường làm việc cởi mở,năng động, trẻ trung, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Nước uống, đồ ăn nhẹ trong giờ

