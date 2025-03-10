Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 29 Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Tìm kiếm data và phát triển hệ thống khách hàng là các đại lý đang kinh doanh online lĩnh vực mỹ phẩm - nước hoa
Duy trì các mối quan hệ khách hàng đang có và xây dựng mối quan hệ với những khách hàng mới.
Theo dõi và hỗ trợ sau bán hàng để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của khách hàng đạt hiệu quả
Lên hợp đồng, thu hồi công nợ theo đúng tiến độ và quy định.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm phát triển, mở rộng đại lý phân phối thuộc lĩnh vực mỹ phẩm - nước hoa
- Có nguồn DATA TIỀM NĂNG ( ƯU TIÊN)
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
- Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc
- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT,… theo quy định của nhà nước
Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hằng năm của công ty
Môi trường làm việc cởi mở,năng động, trẻ trung, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Nước uống, đồ ăn nhẹ trong giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
