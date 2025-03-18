Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - /

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Chuẩn bị toàn bộ tờ giấy/tài liệu cho hàng hóa đảm bảo đầy đủ các quy định đúng đắn. Soạn thảo thông báo, các chính sách bán hàng, kết hợp với GĐKD lên các quy trình nội bộ cho PKD.

- Tiếp nhận đơn đặt hàng từ NPP/PKD, theo sát đơn hàng tương tác với các bộ phận liên quan cho tới khi khách hàng nhận được hàng.

- Theo dõi công nợ/ đôn đốc PKD thu hồi công nợ.

- Quản lý danh sách khách hàng. Kiểm soát khách hàng phát sinh/ khách hàng bị mất.

- Gửi kế hoạch đặt hàng theo tháng/ quý cho bộ phận sản xuất, kế hoạch đặt hàng cho phòng XNK.

- Theo dõi hàng mẫu, hàng cận date.

- 'Theo dõi và báo cáo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu của PKD. Tổng hợp báo cáo chi tiết từng khách hàng, phân tích kết quả kinh doanh theo nhóm sản phẩm theo từng NPP/Đại lý

- Truyền thông tất cả các chính sách bán hàng xuống PKD, NPP. Kiểm soát các chính sách/ thông báo của Công ty tới toàn bộ PKD/ NPP hàng đảm bảo đúng chủ trương.

- Tiếp nhận các khiếu nại/phản hồi về sản phẩm, giải thích các chính sách bán hàng của Công ty.

- Nắm rõ thông tin của NPP, phân loại để từ đó đưa ra các chương trình tri ân, chính sách chăm sóc phù hợp.

- Kiểm soát hàng trưng bày, độ phủ hàng hóa của Công ty tại các đại lý, Tồn kho tại các NPP

- Đi thị trường thu thập thông tin chương trình của đối thủ,….để đưa ra giải pháp và đóng góp xây dựng hệ thống bán hàng của Công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp : Cao đẳng trở lên

- Chuyên ngành: Kinh tế, Luật,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Kinh nghiệm: 3 năm Sale admin, 2 năm làm GSBH, GSKD hoặc 1 năm ở vị trí tương đương

- Am hiểu hệ thống phân phối bán lẻ (Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nguyên liệu, hương liệu thực phẩm)

- Phân tích, đánh giá, chăm sóc, chốt sale

- Quyết đoán, linh hoạt, nhanh nhạy trong tư duy và xử lý công việc

- Năng động, trung thực, tính cam kết cao và có tinh thần trách nhiệm

- Tuân thủ kỷ luật

- Bảo mật thông tin Công ty

- Năng lực sáng tạo và đổi mới

- Độ tuổi : 30-40 tuổi.

- Từ 8h00-17h00, Tháng được nghỉ 01 thứ bảy

Tại Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương (gross): Từ 12-17 triệu

- Hưởng đầy đủ chế độ theo Luật lao động: Ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lễ tết

- Du lịch, teambuilding.

- Đóng BHXH ngay khi tiếp nhận chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam

