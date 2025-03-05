Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 963/3C đường Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ khách hàng dựa trên nguồn tài nguyên có sẵn của công ty.
- Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ
- Thương thảo, báo giá và hoàn thiện hợp đồng với khách hàng
- Phối hợp với bộ phận hậu mãi take care đơn hàng của khách, dịch thuật các tài liệu liên quan đến đơn hàng
- Đi công tác tỉnh, Trung Quốc khi có yêu cầu công việc
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung trình độ HSK 4 trở lên, tiếng Trung giao tiếp tốt
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế (Canva, photoshop,...) và các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như xiaohongshu, wechat, douyin,...
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES Thì Được Hưởng Những Gì
- Có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách hàng Trung Quốc giúp trau dồi kỹ năng giao tiếp và trình độ tiếng Trung
- Có cơ hội được đi công tác Trung Quốc để mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân.
- Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng sale
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Thưởng ngày Lễ/Tết trong năm
- Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES
