Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 963/3C đường Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ khách hàng dựa trên nguồn tài nguyên có sẵn của công ty.

- Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ

- Thương thảo, báo giá và hoàn thiện hợp đồng với khách hàng

- Phối hợp với bộ phận hậu mãi take care đơn hàng của khách, dịch thuật các tài liệu liên quan đến đơn hàng

- Đi công tác tỉnh, Trung Quốc khi có yêu cầu công việc

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung trình độ HSK 4 trở lên, tiếng Trung giao tiếp tốt

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế (Canva, photoshop,...) và các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như xiaohongshu, wechat, douyin,...

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES Thì Được Hưởng Những Gì

- Có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách hàng Trung Quốc giúp trau dồi kỹ năng giao tiếp và trình độ tiếng Trung

- Có cơ hội được đi công tác Trung Quốc để mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân.

- Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng sale

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Thưởng ngày Lễ/Tết trong năm

- Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin