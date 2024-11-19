Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Top Flow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Top Flow
- Hồ Chí Minh:
- 110 Đường 30, Phường 6, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng trong lĩnh vực cơ điện, xây dựng, môi trường và hạ tầng.
Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới thông qua các kênh tiếp thị phù hợp.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh.
Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH Top Flow Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế và năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Top Flow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
