Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Quận 3

Trợ lý kinh doanh (Sales Assistant)

Mô tả công việc

• Dùng ngôn ngữ tiếng Nhật trong giao tiếp, báo cáp Sếp hàng ngày

• Nhân đơn hàng, xử lý, theo dõi đơn hàng

• Đối ứng khách hàng

• Hỗ trợ thiết kế banron khi công ty tham gia triển lãm (ít phát sinh)

• Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc

- Nữ, dưới 35t, TN CĐ/ĐH

- Tiếng Nhật N2 + Tiếng Anh khá

- BẮT BUỘC phải có kĩ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point), biết viết mail giao dịch bằng tiếng Nhật

- Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm Sales Admin/ Sales Assistant/ CSKH/ quản lý đơn hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12-17tr gross

- Thời gian làm việc : giờ hành chính 8h-17h từ thứ 2-> 6 và 1 ngày thứ 7/tháng

- BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

