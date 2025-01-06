Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Quận 3
Trợ lý kinh doanh (Sales Assistant)
Mô tả công việc
• Dùng ngôn ngữ tiếng Nhật trong giao tiếp, báo cáp Sếp hàng ngày
• Nhân đơn hàng, xử lý, theo dõi đơn hàng
• Đối ứng khách hàng
• Hỗ trợ thiết kế banron khi công ty tham gia triển lãm (ít phát sinh)
• Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc
- Nữ, dưới 35t, TN CĐ/ĐH
Nữ, dưới 35t, TN CĐ/ĐH
- Tiếng Nhật N2 + Tiếng Anh khá
- BẮT BUỘC phải có kĩ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point), biết viết mail giao dịch bằng tiếng Nhật
- Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm Sales Admin/ Sales Assistant/ CSKH/ quản lý đơn hàng
Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm Sales Admin/ Sales Assistant/ CSKH/ quản lý đơn hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12-17tr gross
- Thời gian làm việc : giờ hành chính 8h-17h từ thứ 2-> 6 và 1 ngày thứ 7/tháng
- BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

