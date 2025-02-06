Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 235 - 241 Tòa nhà Mekong, Cộng Hòa, Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Đảm bảo sự hiện diện của sản phẩm, thông qua: Việc theo dõi mứcđộ tiêu dùng do nhân viên tiếp thị và nhân viên marketing thực hiện; theo dõi cácđơn hàng hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng.

Triển khai thực hiện các chương trình khuyến mãi tiếp thị; khuyến mãi bán hàng, giới thiệu sản phẩm mới; Gia tăng hìnhảnh sản phẩm qua việc sắp xếp và trưng bày.

Đề xuất các chương trình khuyến mãiđẩy doanh số bán hàng và cạnh tranh gia tăng thị phần.Đồng thời, cùng tham gia vào việc triển khai các hoạtđộng khác tại siêu thị như sampling, bundling.

Lên kế hoạch thăm viếng các cửa hàng; Xây dựng các mối quan hệ với khách hàngnhằm giám sát và hướng dẫn nhân viên tiếp thị bán hàng thực hiện trưng bày sản phẩm, giá cả và việc bán hàng.

Theo dõi hoạtđộng của cácđối thủ canh tranh: khuyến mãi, trưng bày, giá cả, sản phẩm mới và báo cáo cho GiámĐốc bán hàng khu vực (ASM)để có những quyếtđịnh thích hợp.

Họp nhân viên tiếp thị bán hàng hàng tuầnđể thảo luận kế hoạch thực hiện chỉ tiêu tuần, tháng, quí.

Phối hợp với Phòng kế toán về công nợ bán hàng, hỗ trợ chứng từ hoáđơn, chứng từ thanh toán, phiếu thu và đối chiếu các khoản nợ cấn trừ…

Xem xét, thảo luận với khách hàng và thông qua các đơn hàng, kế hoạch, khối lượngđặt hàng.

Dành ít nhất 70% thời gian cùng với giám sát kinh doanh.

Tham gia tích cực vào việc đào tạo, tuyển dụng giám sát kinh doanh theo kế hoạch.

Xem xét và đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của giám sát kinh doanh khu vực.

Báo cáo trực tiếp cho giám đốc cấp trên/ tổng giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng; Đại học (ưu tiên ngành quản trị kinh doanh/ kinh tế/công nghệ thực phẩm…).

Thành tạo Tiếng Anh.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục, đàm phán , trình bày, giải quyết vấnđề tốt.

Kỹ năng Phân tích và báo cáo tốt là lợi thế.

Chịuđượcáp lực công việc.

Sẵn sàng đi thị trường; công tác xa khi có yêu cầu.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong việc bán các sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh cho khách hàng kênh siêu thị.

Tại Công Ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng theo doanh thu: Thảo luận khi phỏng vấn

Thưởng lương 13,14…

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH – BHTN – BHYT khi kí hợp đồng chính thức.

Phép năm, Nghỉ lễ Tết theo chế độ.

Quà hiếu hỷ, dịp Lễ…

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 - thứ 7.

Thời gian làm việc: 20% văn phòng và 80% thị trường, thời gian linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin