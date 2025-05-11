Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu và chốt đơn sản phẩm qua các kênh Facebook, Zalo, TikTok, Website...

- Hiểu nhu cầu khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp: gói cước, thời hạn, thiết bị

-Ghi chú đầy đủ trên CRM: lịch sử tương tác, nhu cầu, trạng thái khách

- Theo dõi tiến trình đơn hàng và phối hợp với CSKH sau khi khách mua

- Đảm bảo tỷ lệ chốt đơn cao – phản hồi nhanh – đúng quy trình.

(Làm cho công ty 3m-intel - là công ty thành viên của công ty Human)

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giao tiếp tốt, thuyết phục mềm mại – không áp đặt

-Biết sử dụng Facebook, Zalo, Google Sheet cơ bản

-Không yêu cầu kinh nghiệm – sẽ được đào tạo bài bản từ đầu

-Ưu tiên ứng viên từng làm sale online, telesale, trực fanpage

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 –18 triệu (lương cứng + % đơn hàng + KPI)

- Lương cứng: thỏa thuận theo năng lực 8 - 12 triệu

- Thưởng theo doanh số, theo số lượng khách chốt

- Môi trường startup trẻ, được học kỹ năng chốt sale bài bản

- Có cơ hội lên nhóm trưởng sau 3–6 tháng nếu thể hiện tốt

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

