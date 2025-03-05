Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Sàn Văn phòng Lê Văn Lương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, kịch bản đã có sẵn.

Gọi điện, tư vấn dịch vụ theo nhu cầu, tình trạng Khách hàng...được công ty cấp data

Chăm sóc, đàm phán, thuyết phục Khách hàng

Đặt lịch thăm khám cho khách hàng

Cấp nhật thông tin Khách hàng, đơn hàng vào hệ thống

Kết hợp với bộ phận tại cơ sở trong việc đưa đón khách hàng, kiểm soát hóa đơn

Phối hợp với bộ phận check page trong việc phân chia, tiếp nhận số, data khách hàng.

Báo cáo định kỳ theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Kinh nghiệm từ 6 tháng

Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, kiên trì, chăm chỉ

Kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý Khách hàng là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+ Phụ cấp + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng khác nếu có ( lương cứng không ảnh hưởng bởi doanh số )

Data KH đã có sẵn

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Công ty cung cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Da liễu 247

