Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Tiếp nhận thông tin sản phẩm, phân tích, quản lý nhu cầu hàng hóa
- Tiếp nhận thông tin hàng hóa từ bộ phận sourcing, tính toán số liệu dựa trên kết quả kinh doanh và CTKM của Nhà cung cấp để lên kế hoạch và dự tính nhu cầu hàng hóa
- Phân tích tốc độ bán, hàng tồn kho để đưa ra đề xuất đặt hàng gợi ý
- Nhận số liệu đặt hàng từ trưởng bộ phận (có đối chiếu với bộ phận liên quan)
2. Quản lý và theo dõi đơn hàng
- Thực hiện đặt hang theo kế hoạch, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao hang ( đặt trên hệ thống và gửi đơn cho Nhà cung cấp)
- Theo dõi và kiểm soát tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh với nhà cung cấp.
3. Tối ưu hóa chi phí và ngân sách
- Quản lý ngân sách mua sắm, đảm bảo các hoạt động tuân thủ ngân sách đã được phê duyệt.
- Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí thông qua đàm phán, mua sắm theo nhóm hoặc áp dụng công nghệ.
4. Báo cáo và phân tích
- Lập báo cáo định kỳ về tình hình đặt hàng, chi phí và hiệu suất nhà cung cấp.
- Phân tích dữ liệu để cải tiến quy trình đặt hàng và đưa ra các quyết định chiến lược.
5. Tuân thủ quy định và chính sách
- Đảm bảo các hoạt động đặt hàng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, chính sách công ty và các quy trình nội bộ liên quan
- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật của công ty.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành thuộc các khối ngành Kinh tế;
- Có kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ mua hàng;
- Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng (đặc biệt cần có kỹ năng soạn thảo PowerPoint, Videos, Excel, Word…);
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty thương mại điện tử, có kinh nghiệm về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh/ mua hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện;
- Được tham gia đóng BHXH theo quy định;
- Trả lương mùng 8 hàng tháng, không chậm lương của nhân viên;
- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc;
- Được tổ chức các buổi funny time hàng tuần và liên hoan hàng quý không cần lo về chi phí;
- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building, ...;
- Được hưởng các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật. Thưởng các ngày Lễ Tết. Sinh nhật, Hiếu hỷ đều được công ty quan tâm;
- Review lương định kì 1 năm 1 lần, review lương đặc cách 1 năm 2 lần đối với các cá nhân xuất sắc.
- Vinh danh và khen thưởng cuối năm đối với các cá nhân làm việc xuất sắc trong năm;
- Vinh danh các cá nhân có thâm niên làm việc lâu dài tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô R2-OF-02A-02B-03, tầng L2, Trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, số 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

