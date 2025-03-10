Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

• Giám sát kiểm tra các công tác thi công của nhà thầu thi công

• Cảnh báo cho chủ đầu tư và các bên liên quan các vấn đề có thể phát sinh khi thi công.

• Kiểm tra công tác An toàn lao động và vệ sinh trong quá trình thi công

• Báo cáo công việc theo các biểu mẫu yêu cầu

• Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

• Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công dự án. ( Theo dõi các chi tiết công việc tại công trình. Lập kế hoạch & khai triển giải pháp thi công cho các tổ thực hiện )

• Chịu trách nhiệm chính về quản lý, giám sát hiện trường (an toàn, chất lượng, tiến độ và đánh giá rủi ro).

• Đo bóc tách khối lượng cho các tổ đội thi công để làm cơ sở thanh quyết toán.

• Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của các hạng mục trực tiếp giám sát.

• Làm việc trực tiếp với nhà thầu chính/ Chủ đầu tư để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra những phương án xử lý phù hợp.

• Hỗ trợ triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.

• Thực hiện vẽ bản vẽ shop (shop drawing)/ bản vẽ hoàn công tại công trường mảng Điện, điện nhẹ các dự án; ( Đệ trình bản vẽ shop cho Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư để được phê duyệt )

• Tổng hợp báo cáo nội bộ và báo cáo quản lý.

• Các công tác khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành XD Dân dụng hoặc kỹ thuật cơ điện.

• Ưu tiên: Ứng viên độ tuổi 9x, đã có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, hoàn thiện nội thất và gắn bó lâu dài với DN

• Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

• Đọc hiểu bản vẽ.

• Kỹ năng điều phối và kiểm soát công việc.

• Nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

• Thành thạo tin học VP, các phần mềm chuyên ngành xây dựng

• Có khả năng làm việc độc lập, chịu đươc áp lực công việc

• Làm việc tại dự án của công ty.

• Mức thu nhập theo năng lực từ 12-18 triệu

• Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, Công đoàn, Phúc lợi Xã Hội theo quy định hiện hành của Pháp Luật và Quy chế Công ty

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp

