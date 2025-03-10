Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8 đường 2.5 KĐT Gamuda, Trần Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Giám sát kiểm tra các công tác thi công của nhà thầu thi công
• Cảnh báo cho chủ đầu tư và các bên liên quan các vấn đề có thể phát sinh khi thi công.
• Kiểm tra công tác An toàn lao động và vệ sinh trong quá trình thi công
• Báo cáo công việc theo các biểu mẫu yêu cầu
• Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn
• Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công dự án. ( Theo dõi các chi tiết công việc tại công trình. Lập kế hoạch & khai triển giải pháp thi công cho các tổ thực hiện )
• Chịu trách nhiệm chính về quản lý, giám sát hiện trường (an toàn, chất lượng, tiến độ và đánh giá rủi ro).
• Đo bóc tách khối lượng cho các tổ đội thi công để làm cơ sở thanh quyết toán.
• Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của các hạng mục trực tiếp giám sát.
• Làm việc trực tiếp với nhà thầu chính/ Chủ đầu tư để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra những phương án xử lý phù hợp.
• Hỗ trợ triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.
• Thực hiện vẽ bản vẽ shop (shop drawing)/ bản vẽ hoàn công tại công trường mảng Điện, điện nhẹ các dự án; ( Đệ trình bản vẽ shop cho Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư để được phê duyệt )
• Tổng hợp báo cáo nội bộ và báo cáo quản lý.
• Các công tác khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành XD Dân dụng hoặc kỹ thuật cơ điện.
• Ưu tiên: Ứng viên độ tuổi 9x, đã có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, hoàn thiện nội thất và gắn bó lâu dài với DN
• Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.
• Đọc hiểu bản vẽ.
• Kỹ năng điều phối và kiểm soát công việc.
• Nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
• Thành thạo tin học VP, các phần mềm chuyên ngành xây dựng
• Có khả năng làm việc độc lập, chịu đươc áp lực công việc
• Làm việc tại dự án của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập theo năng lực từ 12-18 triệu
• Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, Công đoàn, Phúc lợi Xã Hội theo quy định hiện hành của Pháp Luật và Quy chế Công ty
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 40 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

