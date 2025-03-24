Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Toàn Cầu Nic làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Toàn Cầu Nic
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Toàn Cầu Nic

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa NIC Group 3A Thi sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm kiếm và tuyển dụng các ứng viên cấp quản lý trung và cao cấp (Executive, Middle/Senior Management) cho các khách hàng của công ty.
Hiểu rõ yêu cầu tuyển dụng của khách hàng và tư vấn cho họ về thị trường lao động, mức lương và các vấn đề liên quan.
Sử dụng các công cụ tìm kiếm ứng viên (LinkedIn Recruiter, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu ứng viên, v.v.) để tìm kiếm và sàng lọc ứng viên tiềm năng.
Tiến hành phỏng vấn ứng viên, đánh giá năng lực và sự phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả khách hàng và ứng viên.
Quản lý quy trình tuyển dụng từ đầu đến cuối, bao gồm việc gửi hồ sơ ứng viên cho khách hàng, sắp xếp lịch phỏng vấn, và hỗ trợ quá trình đàm phán lương.
Cập nhật thông tin về thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng mới nhất.
Đạt được các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tuyển dụng được giao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm headhunt hoặc tuyển dụng nội bộ các vị trí cấp quản lý trung và cao cấp.
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về nhân sự, kinh tế, ngoại ngữ hoặc liên quan
Thành thạo tiếng Anh (đọc, viết). Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
Kỹ năng tìm kiếm và đánh giá ứng viên xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm và quản lý ứng viên (LinkedIn Recruiter, v.v.).

Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Toàn Cầu Nic Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng hấp dẫn.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
Thưởng tháng lương 13, thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật
Du lịch 2 lần/năm
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn định kỳ tháng/quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Toàn Cầu Nic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Toàn Cầu Nic

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Nic Group, Số 108 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

