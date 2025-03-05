Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Shat làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Shat làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Shat
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần Shat

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Shat

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 204 Võ Thành Trang, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1.Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing phù hợp với sàn TMĐT: Shopee/ Tiktok
Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi trên các kênh thương mại điện tử;
Làm việc với KAM, agency & KOL để tạo các ưu đãi độc quyền, phúc lợi từ sàn (slot banner, flash sale, trợ giá,...)
Phối hợp với team livestream lên kế hoạch và triển khai các hoạt động livesstream đẩy số trên TMĐT;
Tham gia đóng góp, đề xuất các ý tưởng giúp phát triển, tăng doanh số, khách hàng trên các gian TMĐT;
Quản trị các kênh thương mại điện tử, đo lường và báo cáo hiệu quả;
2. Đảm bảo thông tin về hàng hóa, hình ảnh sản phẩm đầy đủ, rõ ràng, chính xác:
Phối hợp với team thiết kế/content tạo ra các banner truyền thông chương trình khuyến mãi hiệu quả, rõ ràng giúp khách hàng dễ nắm bắt thông tin;
Hỗ trợ các vấn đề về chăm sóc khách hàng trên sàn TMĐT, tồn kho trong các CTKM…
Tối ưu hóa các nội dung, hình ảnh quảng cáo trên các sàn;
3. Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch và triển khai thực hiện bán sản phẩm trên sàn TMĐT

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành E-commerce, Marketing,…
Bạncó 2 năm kinh nghiệm ở vị trí vận hành sàn TMĐT và từng quản lý vận hành 1 trong các sànShopee/ Tiktok;
Ưu tiên bạn từng vận hành sàn có sản phẩm thời trang/ mỹ phẩm/…Bạn sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ sàn;
Bạn yêu thích sản Tiktok/ Shopee, bạn yêu thích công việc chạy số trên sàn;

Tại Công ty Cổ phần Shat Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các chế độ bảo hiểm đầy đủ;
Mua sản phẩm của Shondo với giá ưu đãi của Nhân viên;
Thưởng doanh số theo mục tiêu kinh doanh và thưởng các ngày lễ , tết, sinh nhật…
Thưởng cuối năm;
Chế độ thăm hỏi;
Hoạt động nội bộ;
Thiết bị làm việc;
Team Building;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Shat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Shat

Công ty Cổ phần Shat

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 204 Võ Thành Trang, Phường 11

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

