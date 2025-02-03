Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 39 Lê văn Lương,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, kịch bản đã có sẵn.
Gọi điện, tư vấn dịch vụ theo nhu cầu, tình trạng Khách hàng...
Chăm sóc, đàm phán, thuyết phục Khách hàng
Đặt lịch thăm khám cho khách hàng
Cấp nhật thông tin Khách hàng, đơn hàng vào hệ thống
Kết hợp với bộ phận tại cơ sở trong việc đưa đón khách hàng, kiểm soát hóa đơn
Phối hợp với bộ phận check page trong việc phân chia, tiếp nhận số, data khách hàng.
Báo cáo định kỳ theo quy định.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp TC trở lên
Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB + Phụ cấp + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng khác nếu có( 7tr+ phụ cấp+ % doanh số+ Thưởng( nếu có) - thu nhập 12tr-18tr)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
