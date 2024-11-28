Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Camso Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Lập kế hoạch và phát triển các mô hình kinh doanh phù hợp với tính và chính sách của công ty.

- Duy trì tài liệu kinh doanh và cung cấp chúng trong các cuộc họp quản lý và khách hàng.

- Tìm ra nguyên nhân của các vấn đề trong kinh doanh và tìm giải pháp hiệu quả. Theo dõi chi tiêu của bộ phận và xác định khu vực có vấn đề hoặc cơ hội để cải thiện.

- Phối hợp và tham gia vào các cuộc họp nhóm để đánh giá tiến độ dự án. Cùng bộ phận tài chính để chuẩn bị hồ sơ, hỗ trợ trong quá trình kiểm toán.

- Đánh giá và thực hiện các thay đổi cần thiết theo yêu cầu trong quy trình kinh doanh.

- Hỗ trợ đội ngũ bán hàng, tiếp thị quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

- Đề xuất các phương án tiết kiệm chi phí, chuẩn bị ngân sách cho các hoạt động của bộ phận.

- Tìm kiếm, tạo cơ hội kinh doanh, duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác.

- Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ Thứ 2 - Thứ 7.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân.

- Có phương tiện di chuyển.

- Khả năng tổ chức, quản lý, kỹ năng làm việc nhóm,...

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh về điện tử, điện tử viễn thông ít nhất 3 năm.

- Độ tuổi từ 35 - 50

Tại Công Ty TNHH Camso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12tr - 18tr

- Thưởng hoa hồng dựa trên mức doanh thu mục tiêu (mức hoa hồng tối thiểu 0,3%).

- Du lịch/ Teambuilding theo kế hoạch của công ty.

- Thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ BHTN - BHYT đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Camso Việt Nam

