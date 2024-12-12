Tuyển Nhân viên kinh doanh Bảo Hiểm Sunlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Bảo Hiểm Sunlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Bảo Hiểm Sunlife
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Bảo Hiểm Sunlife

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bảo Hiểm Sunlife

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
Tư vấn, trình bày các giải pháp bằng dịch vụ của công ty theo nhu cầu của khách hàng
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng
Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng, trải nghiệm dịch vụ của khách hàng
Xây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu công ty
Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop, event tại công ty

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 22 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là một lợi thế)
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục
Khát khao chinh phục và luôn hướng tới kết quả tốt nhất
Nhiệt huyết, tinh thần cố gắng và quyết tâm
Chủ động, kiên trì, khả năng thích ứng cao và tinh thần đồng đội cao

Tại Bảo Hiểm Sunlife Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12.000.000 – 18.000.000 VND
Trợ cấp khác (chi phí đi lại, điện thoại): 900.000 VND
Thưởng doanh số: Tháng/ Quý/ Năm
Hỗ trợ thu nhập trong tháng đào tạo đầu tiên: 1 tháng lương cơ bản
Trang bị IPAD làm việc
Tham gia chương trình đào tạo bài bản được hướng dẫn bởi các quản lý cấp cao và những khoá học chuyên sâu để nâng cao kỹ năng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng
Tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước của công ty: Dubai, China, Singapore, Newzealand,…
Được cấp thẻ bảo hiểm sức khoẻ cá nhân
Làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, khơi gợi nguồn cảm hứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bảo Hiểm Sunlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bảo Hiểm Sunlife

Bảo Hiểm Sunlife

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng L29,L30,Tòa Nhà Vietcombank Tower,5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

