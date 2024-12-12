Tuyển Nhân viên kinh doanh Bảo Hiểm Sunlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Tư vấn, trình bày các giải pháp bằng dịch vụ của công ty theo nhu cầu của khách hàng

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng

Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng, trải nghiệm dịch vụ của khách hàng

Xây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu công ty

Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop, event tại công ty

Độ tuổi: Từ 22 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là một lợi thế)

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục

Khát khao chinh phục và luôn hướng tới kết quả tốt nhất

Nhiệt huyết, tinh thần cố gắng và quyết tâm

Chủ động, kiên trì, khả năng thích ứng cao và tinh thần đồng đội cao

Lương cơ bản: 12.000.000 – 18.000.000 VND

Trợ cấp khác (chi phí đi lại, điện thoại): 900.000 VND

Thưởng doanh số: Tháng/ Quý/ Năm

Hỗ trợ thu nhập trong tháng đào tạo đầu tiên: 1 tháng lương cơ bản

Trang bị IPAD làm việc

Tham gia chương trình đào tạo bài bản được hướng dẫn bởi các quản lý cấp cao và những khoá học chuyên sâu để nâng cao kỹ năng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng

Tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước của công ty: Dubai, China, Singapore, Newzealand,…

Được cấp thẻ bảo hiểm sức khoẻ cá nhân

Làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, khơi gợi nguồn cảm hứng

