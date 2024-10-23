Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Km 20, QL 5 thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

- Tiếp nhận thông tin về đơn hàng.

- Theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện đơn hàng.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.

- Kiểm tra việc xuất hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng.

- Thực hiện giao hàng và quyết toán.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tuổi đời từ 25-40, tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh...

- Có kinh nghiệm làm sale tại các công ty dệt may là một lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng Tiếng Anh tốt

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

- Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ tốt, vui vẻ, hòa đồng...

Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tương xứng với năng lực (thu nhập trung bình 12-20 triệu, thưởng tháng lương thứ 13, lương kinh doanh...)

- Cơ hội đi công tác, gặp gỡ các đối tác ở nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...)

- Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.

- Môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, năng động.

- Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, teambuilding, tham quan, du lịch...

- Phúc lợi: Khám sức khỏe định kì hàng năm; BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.

Nhà ở nội trú cho CBCNV ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu

