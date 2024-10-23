Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Km 20, QL 5 thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
- Tiếp nhận thông tin về đơn hàng.
- Theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện đơn hàng.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.
- Kiểm tra việc xuất hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng.
- Thực hiện giao hàng và quyết toán.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tuổi đời từ 25-40, tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh...
- Có kinh nghiệm làm sale tại các công ty dệt may là một lợi thế.
- Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng Tiếng Anh tốt
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ tốt, vui vẻ, hòa đồng...

Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tương xứng với năng lực (thu nhập trung bình 12-20 triệu, thưởng tháng lương thứ 13, lương kinh doanh...)
- Cơ hội đi công tác, gặp gỡ các đối tác ở nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...)
- Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.
- Môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, năng động.
- Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, teambuilding, tham quan, du lịch...
- Phúc lợi: Khám sức khỏe định kì hàng năm; BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.
Nhà ở nội trú cho CBCNV ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu

Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km 20, Quốc lộ 5, thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

