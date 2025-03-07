Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Htgoods Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Htgoods Quốc Tế
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 430 Quang Trung,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Nắm bắt tốt thông tin liên quan đến các sản phẩm Công ty đang kinh doanh.
- Tiếp nhận khách, lên phương án tư vấn, báo giá và chăm sóc khách hàng. Xử lý các vấn đề liên quan như đàm phán, kí kết... và thực hiện đơn hàng. Phối kết hợp với các phòng ban liên quan.
- Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo công ty theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có khả năng phân tích, ứng biến và đàm phán tốt. Nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao
- Chủ động trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp và có ý thức tốt trong việc chăm sóc khách hàng
- Có khả năng phân tích, ứng biến và đàm phán tốt. Nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao
- Chủ động trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp và có ý thức tốt trong việc chăm sóc khách hàng
Tại Công Ty TNHH Htgoods Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 7-10 triệu (Thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp ăn trưa + %KPI + Thưởng
=> Tổng thu nhập: 12.000.000 đ – 20.000.000đ / tháng (không giới hạn)
- Thời gian làm việc: 8h00 -17h00, Thứ 2 - Thứ 6
- Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, Thường ngày lễ (Tết dương lịch, Quốc khánh, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động). Quà các ngày (Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam)
- Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
- Tăng lương theo năng lực. Xét duyệt tăng trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, áp dụng công nghệ hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Htgoods Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
