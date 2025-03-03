Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Sao Việt Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Sao Việt Sài Gòn
- Hồ Chí Minh:
- 685 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Số lượng tuyển dụng: 2
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thời gian làm việc: BAN ĐÊM
- Ngành hàng: Kinh Doanh Nông Sản (Các loại Nấm ăn)
- Chào hàng mở thêm khách hàng
- Chăm sóc tất cả khách hàng mới và củ
- Phát triển thị trường
- Nắm bắt tình hình thị trường tại khu vực phụ trách (Giá cả, chất lượng, và tỷ lệ hàng hóa bán ra của đối thủ)
- Báo cáo và đề xuất kịp thời để đảm bảo lượng hàng mình tăng doanh số
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam tuổi từ 20 đến 35 tuổi.
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên.
- Trung thực, cận trọng, siêng năng, chịu khó, lắng nghe và ghi nhớ.
- Có thể đi công tác tỉnh
PHÚC LỢI CÔNG VIỆC
- Lương thử việc 12 triệu. Vào chính thức từ 12 – 20 triệu.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc khi ký hợp đồng chính thức.
- Được thưởng lễ, tết,…theo quy định của công ty.
- Công việc ổn định lâu dài.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Sao Việt Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
