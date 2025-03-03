Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Sao Việt Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 685 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

- Số lượng tuyển dụng: 2

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thời gian làm việc: BAN ĐÊM

- Ngành hàng: Kinh Doanh Nông Sản (Các loại Nấm ăn)

- Chào hàng mở thêm khách hàng

- Chăm sóc tất cả khách hàng mới và củ

- Phát triển thị trường

- Nắm bắt tình hình thị trường tại khu vực phụ trách (Giá cả, chất lượng, và tỷ lệ hàng hóa bán ra của đối thủ)

- Báo cáo và đề xuất kịp thời để đảm bảo lượng hàng mình tăng doanh số

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Nam tuổi từ 20 đến 35 tuổi.

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên.

- Trung thực, cận trọng, siêng năng, chịu khó, lắng nghe và ghi nhớ.

- Có thể đi công tác tỉnh

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

- Lương thử việc 12 triệu. Vào chính thức từ 12 – 20 triệu.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc khi ký hợp đồng chính thức.

- Được thưởng lễ, tết,…theo quy định của công ty.

- Công việc ổn định lâu dài.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Sao Việt Sài Gòn

