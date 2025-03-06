Tuyển Nhân viên kinh doanh Reinvestor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Block AK6 - Akari City, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Quản lý giỏ hàng dự án được phân bổ.

Đánh giá, phân tích giỏ hàng dự án được phân bổ.

Tìm kiếm và phát triển đội ngũ Cộng tác viên (CTV) bán hàng.

Lên kế hoạch chăm sóc Chủ nhà/ Sale - CTV , gây dựng mối quan hệ cùng các bên.

Xây dựng hệ sinh thái làm việc Chủ nhà - Đối tác liên kết - CTV theo quy trình công ty đào tạo.

Thực hiện công việc đàm phán - thương lượng, giải quyết các vấn đề để đảm bảo quyền lợi Nhà đầu tư và cân bằng với quyền lợi các bên.

Phối hợp cùng các bộ phận khác tuân thủ theo quy trình và vai trò để thúc đẩy quá trình bán hàng diễn ra thuận lợi.

Đưa ra kế hoạch làm việc, báo cáo tiến độ công việc và kết quả kinh doanh hàng tuần lên cấp trên.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế ....

Quản lý thời gian, sắp xếp đầu mục công việc hợp lý, logic.

Kỹ năng làm việc theo đội nhóm, phát triển network.

Sử dụng được các ứng dụng văn phòng cơ bản, nắm bắt và thao tác nhanh các phần mềm offline/online trên PC, Mobile.

Kiến thức nền về BĐS, Nhà ở, thông tin thị trường, tối thiểu phải biết các chủ đầu tư lớn và một số dự án họ đang triển khai.

Kỹ năng lập mục tiêu, lập kế hoạch ngắn - dài hạn.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm - 3 năm: Vị trí Trợ lý kinh doanh/ Admin, 1 trong các lĩnh vực(Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Nội thất, Điện máy, Xây dựng, Oto, BDS....).

Phẩm chất đạo đức: Chủ động, Lắng nghe, Học hỏi, Trách nhiệm, Tuân thủ & Kỷ luật, Chính trực.

Tại Reinvestor Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 VND - 12.000.000 VND (thỏa thuận khi phỏng vấn).

Chiết khấu tỷ lệ hoa hồng nhận được trên doanh thu theo quý, thu nhập trung bình từ 13.000.000 VND - 20.000.000 VND.

Tham gia chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Hỗ trợ công cụ chuyển đổi số để tối ưu thời gian làm việc.

Có timeline đào tạo theo từng giai đoạn tham gia và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Có văn phòng làm việc tại dự án, có thư viện sách trao dồi kiến thức chuyên môn mỗi ngày.

Có bộ nhận diện thương hiệu, ấn phẩm thiết kế riêng hỗ trợ quá trình kết nối NĐT/ Đối tác.

Cung cấp thông tin liên kết với đầu mối từng lĩnh vực, nhóm ngành thúc đẩy cơ hội hợp tác.

Du lịch, Team Building và REI Action Plan ít nhất 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Reinvestor

