Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Anh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - SỐ 46, ĐƯỜNG SỐ 6, KDC CITYLAND P. 10 GÒ VẤP . TP HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Giới thiệu và tư vấn bán hàng sản phẩm: Máy nén khí, máy sấy khí, bơm chân không, bơm màng, dầu mỡ bôi trơn trong ngành công nghiệp

- Chăm sóc khách hàng hiện tại của công ty do Giám Đốc phân công.

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm & phát triển khách hàng mới

- Lên báo giá, chốt đơn hàng, theo dõi & chăm sóc khách hàng cũ và mới

- Theo dõi tiến độ giao hàng, phối hợp cùng kế toán thu hồi công nợ

- Giải đáp các thắc mắc, ý kiến của khách hàng về sản phẩm, các vấn đề kĩ thuật, bảo hành,…;

- Lập kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo tháng, quý, năm;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, > 25 tuổi.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên những chuyên ngành về Kinh tế, Kỹ thuật

- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên Kinh doanh từ 2 năm trở lên

- Khả năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục tốt;

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi.

- Nhanh nhẹn, không ngại giao tiếp và gặp gỡ khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Anh Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 12,000,000đ – 20,000,000đ + thưởng % theo doanh số

- Phụ cấp ăn trưa,

- Chế độ nâng lương, BHXH. Y tế, BHTN theo Luật Lao Động.

- Thời gian thử việc 01 tháng

- Phụ cấp xăng xe, chi phí công tác tỉnh.

- Các ngày nghỉ Tết, lễ, ngày phép theo quy định Nhà nước.

-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 làm đến 12h00

- Địa chỉ làm việc : SỐ 46, ĐƯỜNG SỐ 6, KDC CITYLAND P. 10 GÒ VẤP . TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Anh Phương

