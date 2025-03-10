Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng, bao gồm lập kế hoạch tiếp cận, xây dựng mối quan hệ và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

- Đảm bảo rằng khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất và được đáp ứng các yêu cầu của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới và tăng cường mối quan hệ với khách hàng để mở rộng kinh doanh và tăng doanh thu.

- Đánh giá và phân tích nhu cầu của khách hàng để đề xuất các giải pháp và dịch vụ phù hợp.

- Lập báo cáo và theo dõi tiến độ của việc chăm sóc khách hàng để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của công việc.