Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI
- Hồ Chí Minh:
- B6/18 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
– Quản lý và vận hành các gian hàng online trên nền tảng TMĐT (Shopee, Lazada, Tiktok...)
– Quản lý, cập nhật nội dung, hình ảnh, mô tả của các nhóm sản phẩm.
– Quản lý kênh bán, giá bán, lợi nhuận của các nhóm sản phẩm.
– Quản lý hàng tồn kho.
– Đề xuất chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số, triển khai kế hoạch khuyến mãi.
– Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và đo lường hiệu quả chiến dịch để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu.
– Livetream Tiktok, lên kế hoạch live, tư vấn, chốt đơn, build kênh tikotk
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành TMĐT/Marketing/ QTKD. Hoặc có văn bằng/ chứng chỉ tương đương.
2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
2. Kỹ năng:
• Hiểu và nắm rõ các vi phạm, quy định của từng sàn TMĐT
• Biết chạy quảng cáo, chạy chương trình và lên kế hoạch
Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường trẻ trung, năng động.
• Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, chuyên cần.
• Được đào tạo và hướng dẫn công việc.
• Teambuilding du lịch gắn bó tinh thần đoàn kết hằng năm.
• Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI
