Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B6/18 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

– Quản lý và vận hành các gian hàng online trên nền tảng TMĐT (Shopee, Lazada, Tiktok...)

– Quản lý, cập nhật nội dung, hình ảnh, mô tả của các nhóm sản phẩm.

– Quản lý kênh bán, giá bán, lợi nhuận của các nhóm sản phẩm.

– Quản lý hàng tồn kho.

– Đề xuất chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số, triển khai kế hoạch khuyến mãi.

– Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và đo lường hiệu quả chiến dịch để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu.

– Livetream Tiktok, lên kế hoạch live, tư vấn, chốt đơn, build kênh tikotk

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức:

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành TMĐT/Marketing/ QTKD. Hoặc có văn bằng/ chứng chỉ tương đương.

2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

2. Kỹ năng:

• Hiểu và nắm rõ các vi phạm, quy định của từng sàn TMĐT

• Biết chạy quảng cáo, chạy chương trình và lên kế hoạch

Chế Độ Đãi Ngộ Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI

• Chế độ đầy đủ theo quy định (BHYT, BHXH, phép năm, lương tháng 13, lễ tết, sinh nhật, ốm đau...).

• Môi trường trẻ trung, năng động.

• Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, chuyên cần.

• Được đào tạo và hướng dẫn công việc.

• Teambuilding du lịch gắn bó tinh thần đoàn kết hằng năm.

• Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.

